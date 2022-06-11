В Турции произошло землетрясение

В турецком городе Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции, передает РИА Новости.

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По информации ведомства, подземные толчки зафиксировали в 5:05 по местному времени. Кроме того, очаг располагался на глубине 14,2 километра.

Ранее на Байкале произошло мощное землетрясение, его интенсивность в эпицентре составила 8,4 балла. Как утверждали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, эпицентр подземных толчков находился на озере Байкал на глубине 10 километров. В Иркутской области ощущались толчки магнитудой 5,2.