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1 час назад

Турция, Армения и Казахстан стали для россиян популярными туристическим направлением на июньские праздники

runews24.ru

Самым популярных направлением по-прежнему осталась Турция, на которую пришлось 4% всех покупок со средним чеком 43,5 тысячи рублей.

Популярные туристические направления у россиян на июньские праздники
Фото: runews24.rurunews24.ru

Второй среди стран стала Армения, куда на выходные отправятся 2,6% путешественников со средним чеком 28,6 тысячи рублей за авиабилеты туда-обратно.

В тройку лидеров вошел и Казахстан - на него приходится 1,2% всех билетов, их стоимость составила около 30,5 тысячи рублей.

Как пишет РИА Новости, в 2022 году россияне чаще обращают внимание на страны ближайшего зарубежья, куда раньше летали преимущественно с нетуристическими целями.

Также в список вошли ОАЭ, Грузия и Израиль.

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