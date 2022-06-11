Популярные туристические направления у россиян на июньские праздники

Самым популярных направлением по-прежнему осталась Турция, на которую пришлось 4% всех покупок со средним чеком 43,5 тысячи рублей.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Второй среди стран стала Армения, куда на выходные отправятся 2,6% путешественников со средним чеком 28,6 тысячи рублей за авиабилеты туда-обратно.

В тройку лидеров вошел и Казахстан - на него приходится 1,2% всех билетов, их стоимость составила около 30,5 тысячи рублей.

Как пишет РИА Новости, в 2022 году россияне чаще обращают внимание на страны ближайшего зарубежья, куда раньше летали преимущественно с нетуристическими целями.