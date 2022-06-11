В курортной Анталье произошло землетрясение

По данным управления, землетрясение зафиксировано в 05.05 по местному времени, которое совпадает с московским. Очаг располагался на глубине 14,2 километра.

8 июня в Иркутской области произошло землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составила 8,3. Толчки были зафиксированы в середине озера Байкал, но их почувствовали и во многих населенных пунктах региона, включая Иркутск, где магнитуда составила около 5. О том, как пережили землетрясение местные жители, читайте в материале "Газеты.Ru".