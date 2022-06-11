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50 минут назад

В курортной Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1

Газета.Ru

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецком курортном городе Анталья, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.

В курортной Анталье произошло землетрясение
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным управления, землетрясение зафиксировано в 05.05 по местному времени, которое совпадает с московским. Очаг располагался на глубине 14,2 километра.

8 июня в Иркутской области произошло землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составила 8,3. Толчки были зафиксированы в середине озера Байкал, но их почувствовали и во многих населенных пунктах региона, включая Иркутск, где магнитуда составила около 5. О том, как пережили землетрясение местные жители, читайте в материале "Газеты.Ru".

5 июня сейсмологи зафиксировали в Тихом океане землетрясение магнитудой 6,4.

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