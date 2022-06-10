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2 часа назад

В России свяжут Урал и Сибирь новым маршрутом

Lenta.ru

В России к 2023 году планируют построить новую автодорогу, которая свяжет Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области — трасса будет короче уже существующего маршрута. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, пишет РИА Новости.

В России свяжут Урал и Сибирь новым маршрутом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сообщалось, что главы трех областей заключили соглашения о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма.

«Мы решили сделать дорогу между Тюменью через Курганскую область до Челябинска и обратно комфортной, удобной. И подписали, что эту работу в следующем году мы завершим: сократим расстояние и дадим возможность жителям посещать наши регионы с удобством, с комфортом»,

— рассказал о новом маршруте между Сибирью и Уралом Текслер.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подтвердил, что регионам выгодно совместно разрабатывать общие туристические продукты. Помимо прочего, глава Челябинской области анонсировал запуск пассажирского поезда, который будет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом.

Новости путешествий,Александр Моор,Алексей Текслер,
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