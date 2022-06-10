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2 часа назад

РЖД запустили дополнительные поезда из аэропорта Сочи к черноморским курортам

Lenta.ru

РЖД запустили дополнительные поезда «Ласточка» из аэропорта Сочи к черноморским курортам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги (филиал СКЖД).

РЖД запустили дополнительные поезда к черноморским курортам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, 15 дополнительных составов в пятницу, 10 июня, начали курсировать между станциями Аэропорт Сочи и Имеретинский курорт, Сочи и Дагомыс. Из воздушной гавани «Ласточки» будут отправляться в 14:46 и прибывать в Дагомыс в 16:04. В обратно направлении поезда будут отбывать в 16:26 и приезжать в аэропорт в 17:33.

Отмечается, что для улучшения транспортной доступности авиагавани дополнительные составы будут ходить в течение всего летнего сезона.

Новости путешествий,РЖД,
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