Россияне повально перестали отдыхать в Крыму по одной причине

Россияне повально перестали отдыхать в Крыму летом — загрузка отелей и гостиниц республики в начале туристического сезона снизилась на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Комментируя ситуацию, глава комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму и гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский заявил, что одной из основных причин падения спроса стало закрытие ряда аэропортов южной и центральной части России, в том числе воздушной гавани Симферополя.

«Самым труднодоступным регионом юга России ввиду отсутствия авиаперевозки оказался Крым. По причине того, что туда дольше всего добираться, и ограниченного количества железнодорожного сообщения», — пояснил он.