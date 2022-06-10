Частично откроется турмаршрут "Через горы к Черному морю"

Кавказский государственный природный биосферный заповедник частично откроет туристический маршрут, по которому шли герои комедии Леонида Гайдая "Спортлото-82", — "Через горы к Черному морю" /"Тридцатка"/. Обилие в горах Адыгеи и Кубани снега пока не позволяет открыть маршрут полностью, сообщила в пятницу пресс-служба заповедника.
"На основании результатов обследования эколого-туристического маршрута №30 А "Через горы к Черному морю" принято решение о его частичном открытии. Пройти по маршруту можно от КПП Лагонаки до стоянки Инструкторская щель. Таким образом, туристы могут остановиться на приюте с палатками на одну ночевку. В целях безопасности выход на гору Оштен, а также дальнейшее движение туристов на приют Фишт закрыто", — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, полностью туристическая тропа пока не подходит для безопасного прохождения из-за большого количества снега. За тем, чтобы туристы придерживались правил и оставались в пределах открытой части маршрута, будут следить госинспекторы. Оформить пропуск на маршрут можно в кассе КПП Лагонаки.
"Изменения по открытию других маршрутов будут приниматься исходя из результатов обследования туристических троп и готовности для безопасного прохождения по ним туристов", — добавили в пресс-службе заповедника.
Начало маршрута низкого уровня сложности — у базы "Горная" в Адыгее, окончание — в Дагомысе под Сочи. Проходя тропами Кавказского природного биосферного госзаповедника с ночевкой в стационарных приютах, туристы знакомятся с природой Юга России, меняя ряд климатических зон.