Частично откроется турмаршрут "Через горы к Черному морю"

"На основании результатов обследования эколого-туристического маршрута №30 А "Через горы к Черному морю" принято решение о его частичном открытии. Пройти по маршруту можно от КПП Лагонаки до стоянки Инструкторская щель. Таким образом, туристы могут остановиться на приюте с палатками на одну ночевку. В целях безопасности выход на гору Оштен, а также дальнейшее движение туристов на приют Фишт закрыто", — говорится в сообщении.