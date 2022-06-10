Пожилая путешественница приехала в ЯНАО на велосипеде

Любящая путешествия 81-летняя пенсионерка Юлия Михайлюк приехала на велосипеде из Твери в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом рассказала глава города Марина Трескова во «ВКонтакте».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По ее словам, пожилая женщина преодолела более трех тысяч километров. «Четверть века она путешествует по России на своем двухколесном велосипеде. Как ею не восхищаться?» — написала Трескова.