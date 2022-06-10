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36 минут назад

Пожилая путешественница приехала в ЯНАО на велосипеде

Lenta.ru

Любящая путешествия 81-летняя пенсионерка Юлия Михайлюк приехала на велосипеде из Твери в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом рассказала глава города Марина Трескова во «ВКонтакте».

Пожилая путешественница приехала в ЯНАО на велосипеде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, пожилая женщина преодолела более трех тысяч километров. «Четверть века она путешествует по России на своем двухколесном велосипеде. Как ею не восхищаться?» — написала Трескова.

Пенсионерка рассказала, что в Ямале она ненадолго задержится. Вскоре она планирует посетить Киров, Чебоксары, Нижний Новгород. Россиянка также призналась, что ее секрет долголетия заключается в активном образе жизни и позитивном настрое.

Новости путешествий,Марина Трескова,
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