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1 час назад

Россияне устремились на автобусах в три города на июньские выходные

Lenta.ru

Больше всего поездок на автобусах на длинные июньские выходные запланировано из Москвы в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Симферополь. Об этом стало известно из исследования сервиса путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

В какие три города на июньские выходные едут россияне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С 9 по 12 июня самым популярным автобусным направлением стал маршрут Москва — Санкт-Петербург. Средний чек за поездку составил 1,6 тысячи рублей в одну сторону. Также россияне устремились на длинные выходные в Ростов-на-Дону — билет с отправлением из столицы обойдется чуть дешевле 1,5 тысячи рублей.

На третьем месте по популярности оказалось направление Москва — Симферополь. Билет на автобус до крымского города обойдется в среднем в 3,7 тысячи рублей в одну сторону. Помимо прочего, россияне заинтересовались путешествиями в Переславль-Залесский, Чебоксары, Смоленск (отправление из Санкт-Петербурга), Воронеж, Таганрог, Рязань и Нижний Новгород.

Среди зарубежных направлений самыми востребованными стали маршруты в Минск с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Хельсинки, Полоцк и Ригу (из северной столицы).

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