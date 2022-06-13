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1 час назад

Зачем самолет уходит на второй круг в хорошую погоду

Мира Маркина

Когда самолет уходит на второй круг – это довольно стрессовая ситуация для пассажиров. Однако зачастую пилот принимает решение о "втором круге" по резонным причинам, которые никак не угрожают безопасности путешественников. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Зачем самолет уходит на второй круг в хорошую погоду
Фото: pexelspexels

В большинстве случаев уходить на второй круг приходится из-за погоды. Порой случается даже так, что два одинаковых самолета прилетают одновременно, но один из них успешно совершает посадку, а другому приходится улетать. Это связано с тем, что погода меняется очень стремительно. Кроме того, важно учитывать предписания аэродрома и личные навыки командира корабля.

Иногда самолет уходит на второй круг, чтобы освободить путь воздушному лайнеру, которому срочно нужно посадка. Например, если на борту находится человек в критическом состоянии, которому требуется немедленная помощь врачей.

Беспокоиться о количестве топлива пассажирам точно не стоит. У самолета всегда есть запас, который позволяет ему сделать несколько кругов над аэропортом назначения.

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