Аэрофлот объявил летние скидки до 60%

Полёт необходимо совершить в период с 10 июня по 31 октября 2022 года на собственных рейсах Аэрофлота, а также рейсах авиакомпании «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU.
Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/ Санкт-Петербургом/Красноярском и городами России. Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву/ Санкт-Петербург/ Красноярск.
В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Все таксы и сборы включены.