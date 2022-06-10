Аэрофлот объявил летние скидки до 60%

Полёт необходимо совершить в период с 10 июня по 31 октября 2022 года на собственных рейсах Аэрофлота, а также рейсах авиакомпании «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU.

Фото: РЖД-Партнер РЖД-Партнер

Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/ Санкт-Петербургом/Красноярском и городами России. Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву/ Санкт-Петербург/ Красноярск.