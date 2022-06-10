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45 минут назад

Аэрофлот объявил летние скидки до 60%

РЖД-Партнериещё 1

Полёт необходимо совершить в период с 10 июня по 31 октября 2022 года на собственных рейсах Аэрофлота, а также рейсах авиакомпании «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU.

Аэрофлот объявил летние скидки до 60%
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/ Санкт-Петербургом/Красноярском и городами России. Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву/ Санкт-Петербург/ Красноярск.

В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Все таксы и сборы включены.

Новости путешествий,Авиакомпания Россия,Аэрофлот,
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