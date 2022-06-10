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53 минуты назад

Строительство аэропорта на популярном российском курорте отложили

Lenta.ru

Завершение строительства аэропорта рядом с популярным российским горнолыжным курортом Шерегеш в Кемеровской области отложили на начало 2025 года. Об изменении сроков готовности проекта рассказал министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский, сообщает ТАСС.

Строительство аэропорта на популярном российском курорте отложили
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инвестором стал холдинг «Новапорт» — с ним, по словам чиновника, регион уже заключил соглашение. Пятовский отметил, что проект аэропорта, который появится в 10 километрах от Шерегеша, разрабатывается совместно с Росавиацией.

«Все чартерные программы можно реализовать, будут, безусловно, регулярные авиарейсы. Уже мы проговорили: &quo"Аэрофлот", S7S7 — все основные перевозчики готовы летать к нам в Шерегеш», — уточнил министр. Причины переноса срока строительства Пятовский не указал.

Ранее сообщалось, что аэропорт рядом с популярным сибирским курортом построят к 2024 году. Потенциальный пассажиропоток на зимний сезон 2024-2025 года оценивали в 173 тысячи человек. В компании «Новапорт» готовы инвестировать в проект 6,8 миллиарда рублей. По данным специалистов, дополнительные 6-8,5 миллиарда рублей из федерального бюджета потребуются на возведение взлетно-посадочных полос и другой аэродромной инфраструктуры.

Новости путешествий,АК S7,Аэрофлот,Росавиация,
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