В ОАЭ появилась бургерная с элементами виртуальной реальности

Владельцы одной из наиболее популярных в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сетей бургерных представили своим постоянным посетителям их любимые заведения в формате метавселенной. Как передает в четверг телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на авторов проекта, их детище — «метаресторан» разработан так, чтобы каждый завсегдатай мог виртуально оказаться в интерьере любой реальной точки сети из находящихся в столице страны Абу-Даби, а также в Дубае.

Фото: Большая Азия Большая Азия

В созданном специально для реализации этого замысла помещении площадью около двухсот квадратных метров планируется проводить виртуальные игры, продавать виртуальную одежду, а также невзаимозаменяемые токены (NFT), которые можно будет обменивать на реальные предметы или использовать для оформления своего аватара. Инициаторы проекта собираются организовать даже доставку блюд в виртуальный мир. Для этого, уточняет телеканал, в упомянутом помещении будет создана специальная зона для курьеров, чтобы клиенты из ОАЭ могли размещать свои заказы в метавселенной, а получать доставку еды в физическом мире.

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По словам газеты «Галф ньюс», эмиратские рестораторы запустили пилотный «метапроект» в январе текущего года, открыв первый ресторан с элементами виртуальной реальности и метавселенной в крупнейшем финансовом центре Дубая DIFC, призванный стать местом отдыха для поклонников ночной жизни и представителей блокчейн-сообщества. Его гости должны получать живое представление о том, как будет выглядеть цифровое будущее, сквозь очки виртуальной реальности посещать альтернативные миры, встречаться с единомышленниками, участвовать в обсуждениях NFT и криптовалюты с видом на небоскреб Бурдж-Халифа.

Тема метавселенной разрабатывается и базирующейся в Дубае авиакомпанией Emirates Airlines. Она объявила о скором создании собственных NFT-токенов, говорится на официальной странице авиаперевозчика в «Твиттере». При помощи инновационных технологий руководство Emirates Airlines планирует увеличить доход и улучшить качество предоставляемых клиентам услуг. Авиакомпания планирует перепрофилировать свой павильон на выставке «Экспо» в Дубае в инновационный центр, где будут представлены «проекты, ориентированные на будущее», среди которых Metaverse, NFT и Web3.

В сентябре прошлого года, как информировало агентство ВАМ, компания запустила первое в мире приложение виртуальной реальности в магазине Oculus Store, которое позволяет пользователям осмотреть салон самолета в удаленном режиме. В марте текущего года правительство Дубая первым в регионе приняло закон, регулирующий виртуальные активы (криптовалюты). Кроме того, 11 апреля кабинет министров ОАЭ утвердил стратегию, касающуюся цифровой экономики, с целью увеличения вклада цифрового сектора в ненефтяной ВВП страны.