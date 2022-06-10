Туристка поделилась впечатлениями о вылете в Турцию

Светлана Филонова, постоянный читатель и соавтор телеграм-канала “Крыша Турдома”, в ночь на 10 июня поделилась с редакцией фотографией табло вылета аэропорта Внуково. Из расписания понятно, где многие туристы проведут предстоящие длинные выходные: большинство международных рейсов выполняются в Турцию.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

“А сегодня россияне летят в... Турцию! Много-много в Турцию и чуток по СНГ да в Дубай”, — отметила Светлана.

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По ее словам, вылеты в целом выполняются по графику. Регистрацию на рейс Azur Air в Даламан она прошла быстро, “без придирок”, удалось получить и желаемые места. На таможне уже “не допрашивали как весной” по поводу суммы вывозимой из страны валюты, а предполетный досмотр прошел “не как в Египте”. То есть обувь снимать не пришлось. Дальше очередь на 5-10 человек и зазывающий огнями дьюти-фри.

Так как в мае Светлана уже летала из Внуково в Турцию, она описала разницу в своих впечатлениях от аэропорта:

“Внуково с мая ожил, наполнился, кафешки ночью работают, вода в "Му-му" 128 рублей за 0,5, в зале много автоматов, дорожные ощущения "как раньше", до СВО (специальная военная операция — ред.)”.

Чтобы показать обстановка в аэропорту, Светлана прислала еще несколько фотографий и снабдила их подписями.

“Будка-курилка в зале вылета во Внуково. Битком. В нее очередь. Как и в сортир у 30-го гейта. Туалет для инвалидов по скрепной российской традиции закрыт. Пеленальной комнатой можно воспользоваться, попросив непонятно у кого из сотрудников ключ. Все для людей!”

Далее Светлана перешла к описанию самолета Azur Air, на котором предстоял перелет в Даламан:

“Компоновка у 767-300 удобная 2-4-2, более 40 рядов, коленки не упираются, но места узкие, детские какие-то, мультимедиа и экранов нет, корзин в спинке нет, иллюминатор на правильном месте и не микроскопический. Видно, что борт хорошо поработал, но впечатлений лошадка ничем не портит”.

Не забыла наша подписчица и про экипаж, сделав ему комплимент: "особенно бортпроводницы радуют, они как на подбор, красавицы! Комаров Сергей и Воробьев Андрей будут нынче нашей птичкой управлять, им сверху видно все".