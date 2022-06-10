Почему беременных могут не пустить на борт самолета

Одни девушки всю беременность находятся в одном городе, дабы не подвергать организм излишним нагрузкам в процессе перемещения. Другие же, напротив, путешествуют вплоть до девятого месяца.
Однако порой случается так, что беременных женщин не пускают на борт с самолета даже с согласия врача. Почему так происходит, и имеет ли авиакомпания на это право? Выяснял "Рамблер".
Ключевую опасность для женщин в полетах представляют перепады давления и нервный стресс, однако при должной подготовке этих неприятностей можно избежать. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение свободной одежде, пить больше воды и делать разминку во время перелета.
Если нет противопоказаний от врача, на ранних сроках авиаперелеты безвредны. Однако авиакомпания может отказать в перелете беременной девушке, если ее роды запланированы на ближайший месяц. Таким образом, авиаперевозчики стараются перестраховать себя от преждевременных родов пассажирки на борту самолета.
Важно отметить, что каждая авиакомпания устанавливает свои сроки и правила, поэтому, приобретая билеты, следует досконально ознакомиться с ними.