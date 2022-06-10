Почему беременных могут не пустить на борт самолета

Одни девушки всю беременность находятся в одном городе, дабы не подвергать организм излишним нагрузкам в процессе перемещения. Другие же, напротив, путешествуют вплоть до девятого месяца.

Однако порой случается так, что беременных женщин не пускают на борт с самолета даже с согласия врача. Почему так происходит, и имеет ли авиакомпания на это право? Выяснял "Рамблер".

Ключевую опасность для женщин в полетах представляют перепады давления и нервный стресс, однако при должной подготовке этих неприятностей можно избежать. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение свободной одежде, пить больше воды и делать разминку во время перелета.

Если нет противопоказаний от врача, на ранних сроках авиаперелеты безвредны. Однако авиакомпания может отказать в перелете беременной девушке, если ее роды запланированы на ближайший месяц. Таким образом, авиаперевозчики стараются перестраховать себя от преждевременных родов пассажирки на борту самолета.