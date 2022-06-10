Бывшая республика СССР отменила все ограничения для россиян

Узбекистан с 10 июня отменяет все коронавирусные ограничения для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Министерства туризма и культурного наследия страны.
На въезд в бывшую республику СССР воздушными путями, приграничными железнодорожными станциями и пограничными пунктами пропуска снимаются все временные ограничения, связанные с коронавирусом.
«В связи с этим отменяются правила, требующие от иностранных туристов предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, экспресс-тест на антигены на коронавирус и сертификат или паспорт о вакцинации»,
— говорится в сообщении.