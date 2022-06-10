Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+19° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
2 часа назад

В горах и с комфортом: экоотели набирают популярность в Кыргызстане

Мир24

В Кыргызстане набирает популярность глэмпинг. Отдых на природе, но не в палатках, а в обустроенных экоотелях. В одном из таких – в 20 километрах от Бишкека – побывала корреспондент «МИР 24» Аида Аматбекова.

Экоотели набирают популярность в Кыргызстане
Фото: unsplash.comunsplash.com

Глэмпинг в Кыргызстане – новое направление. Его начал развивать Эркинхан Карпеков. После коронавируса захотел пройти реабилитацию на природе. Но найти хороший отель не смог. И сам занялся гламурным туризмом.

«Не заморачиваться, где спать, в палатках или еще где-то с удобствами. И вот так пришла идея. Потом мы наткнулись, что во всем СНГ была такая проблема, негде было отдохнуть в горах», – говорит сооснователь экоотеля Эркихан Карпеков.

Отели внешне напоминают жилище эскимосов или космический корабль. Технологию в страну привезли из Казахстана. В номерах есть все для комфорта, как в приличной гостинице. Только окна повсюду, можно, например, наблюдать за пробуждением природы рано утром, не вставая с кровати.

«Конструкция состоит из тента, это не стекло, а ПВХ-пленка. Ничего вредного для здоровья нет. Потому что есть купола, где для утепления используют минеральную вату, а она очень вредная», – отмечает Эркинхан Карпеков.

Сутки в таком отеле с завтраком на двоих стоят около шести тысяч рублей. Развлечения на территории. Желающих проснуться в горах так много, что бронируют номера за несколько недель.

«Почему вышло так дорого, потому что у нас рядом даже горной речки нет, чтобы привезти воду. И мы в основном воду привозим из города. То есть основой расход у нас на воду», – объясняет Эркинхан Карпеков.

Сейчас на территории отеля большая стройка. Возводят дополнительные номера, построят джакузи прямо под открытым небом, установят первый в Кыргызстане ресторан-купол. К концу лета он будет доступен для всех желающих.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители