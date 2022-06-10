Экоотели набирают популярность в Кыргызстане

В Кыргызстане набирает популярность глэмпинг. Отдых на природе, но не в палатках, а в обустроенных экоотелях. В одном из таких – в 20 километрах от Бишкека – побывала корреспондент «МИР 24» Аида Аматбекова.

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Глэмпинг в Кыргызстане – новое направление. Его начал развивать Эркинхан Карпеков. После коронавируса захотел пройти реабилитацию на природе. Но найти хороший отель не смог. И сам занялся гламурным туризмом.

«Не заморачиваться, где спать, в палатках или еще где-то с удобствами. И вот так пришла идея. Потом мы наткнулись, что во всем СНГ была такая проблема, негде было отдохнуть в горах», – говорит сооснователь экоотеля Эркихан Карпеков.

Отели внешне напоминают жилище эскимосов или космический корабль. Технологию в страну привезли из Казахстана. В номерах есть все для комфорта, как в приличной гостинице. Только окна повсюду, можно, например, наблюдать за пробуждением природы рано утром, не вставая с кровати.

«Конструкция состоит из тента, это не стекло, а ПВХ-пленка. Ничего вредного для здоровья нет. Потому что есть купола, где для утепления используют минеральную вату, а она очень вредная», – отмечает Эркинхан Карпеков.

Сутки в таком отеле с завтраком на двоих стоят около шести тысяч рублей. Развлечения на территории. Желающих проснуться в горах так много, что бронируют номера за несколько недель.

«Почему вышло так дорого, потому что у нас рядом даже горной речки нет, чтобы привезти воду. И мы в основном воду привозим из города. То есть основой расход у нас на воду», – объясняет Эркинхан Карпеков.