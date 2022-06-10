В Крым запустят еще один поезд для доставки туристов к морю

Дополнительный поезд сообщением Москва — Керчь для доставки туристов к курортам черноморского побережья будет запущен с 27 июня. Продажа билетов компанией "Гранд Сервис Экспресс" уже открыта, сообщили в пятницу в пресс-службе частного железнодорожного перевозчика.

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Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить нужный объем пассажирских железнодорожных перевозок к черноморским курортам в условиях закрытия аэропортов юга России, причем такое сообщение должно работать без сбоев.

"С 27 июня транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" назначает поезд № 195/196 сообщением Москва — Керчь. Продажа билетов открыта, стоимость билетов фиксированная. Поезд будет курсировать через день по 11 сентября. В его составе семь вагонов купе и семь плацкартных", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажирам доступны три варианта билетов. Они могут оплатить проезд на поезде Москва — Керчь только по железной дороге, проезд по мультимодальному маршруту: поезд Москва — Керчь плюс автобус Керчь — Алушта, а также проезд по мультимодальному маршруту Москва — Керчь плюс автобус Керчь — Ялта.

Поезд будет отправляться с Казанского вокзала Москвы в 01:05 мск и прибывать на станцию "Керчь-Южная Новый Парк" на следующий день в 10:47 мск. Поезд останавливается в Рязани, Мичуринске, Придаче (Воронеж Южный), Ростове-на-Дону и Тамани. Обратно со станции "Керчь-Южная Новый Парк" поезд будет отправляться в 15:37 и прибывать на Казанский вокзал города Москвы на следующий день в 23:55. Время пути в Крым — 33 часа 42 минуты, в Москву — 32 часа 23 минуты.