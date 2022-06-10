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33 минуты назад

Пенсионеры Сахалина смогут бесплатно отправиться в отпуск по России

runews24.ru

Пенсионный фонд региона заключил контракт на предоставление талонов на перелеты к месту отдыха и обратно. Талоны выдают неработающим пенсионерам.

Пенсионеры Сахалина смогут бесплатно отправиться в отпуск
Фото: runews24.rurunews24.ru

Услуга доступна до 1 декабря. Пожилые люди смогут отдохнуть во Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Анапе, Симферополе и Калининграде.

Бесплатные билеты выдают как на поезд, так и на самолет. Для этого нужно написать заявление в отделении ПФР по месту жительства.

Купившим билеты ранее можно получить денежную компенсацию, но только по возвращении из поездки.

Новости путешествий,Пенсионный фонд РФ,
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