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42 минуты назад

"Аэрофлот" заменил напитки Coca-Cola на Pepsi – СМИ

Москва24

Авиакомпания "Аэрофлот" заменила напитки компании Coca-Cola на PepsiCo для пассажиров бизнес-класса, сообщает издание РБК со ссылкой на источники в компании.

"Аэрофлот" заменил напитки Coca-Cola для бизнес-класса
Фото: m24.rum24.ru

При этом Sprite был заменен на 7Up. По данным представителя авиаперевозчика, поменялась также и упаковка напитков – вместо алюминиевых банок емкостью 0,33 литра на борт самолета загружают напитки в емкостях объемом 1 литр.

Также стало известно, что с 8 июня авиакомпания будет предлагать пассажирам бизнес-класса вместо шампанского Montaudon Brut стоимостью от 19 до 23 евро за бутылку просекко Valdobbiadene Superiore Giall’oro Ruggeri стоимостью 10–14 евро за бутылку.

Такие изменения связаны с проблемами с поставками продукции, а также невозможностью поставщиков исполнять обязательства по поставке конкретных категорий продукции, отметил представитель "Аэрофлота".

Новости путешествий,Coca-Cola,Аэрофлот,
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