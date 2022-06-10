"Аэрофлот" заменил напитки Coca-Cola для бизнес-класса

Авиакомпания "Аэрофлот" заменила напитки компании Coca-Cola на PepsiCo для пассажиров бизнес-класса, сообщает издание РБК со ссылкой на источники в компании.

Фото: m24.ru m24.ru

При этом Sprite был заменен на 7Up. По данным представителя авиаперевозчика, поменялась также и упаковка напитков – вместо алюминиевых банок емкостью 0,33 литра на борт самолета загружают напитки в емкостях объемом 1 литр.

Также стало известно, что с 8 июня авиакомпания будет предлагать пассажирам бизнес-класса вместо шампанского Montaudon Brut стоимостью от 19 до 23 евро за бутылку просекко Valdobbiadene Superiore Giall’oro Ruggeri стоимостью 10–14 евро за бутылку.