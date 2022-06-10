Первый туристический чартер прилетел в Грозный

Первый туристический чартер прилетел в Чеченскую Республику из Москвы в пятницу, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
"В конце мая в ходе рабочей поездки в Чечню подписали соглашения сразу с двумя федеральными туроператорами, и вот сегодня первый туристический чартер из Москвы приземлился в аэропорту Грозного. Чечня — настоящая жемчужина Кавказа. Грозный — один из самых современных городов России с развитой инфраструктурой, отличными гостиницами, кафе, ресторанами и одновременно с очень ярким национальным колоритом. Чечня - это и богатая культура, история, кухня, природа", — написала Догузова.
Глава ведомства отметила, что для жителей республики также сформированы туры из Грозного в Москву. Спрос на чартеры в Чечню огромный, поэтому туроператор поменял самолеты на более вместительные. Теперь на маршруте до Грозного будет летать борт на 220 кресел, подчеркнула Догузова.
Чартеры в Чечню с 10 июня осуществляет туроператор Fun&Sun (бывший "TUI Россия"). Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, на первом чартерном рейсе в республику прибыли 220 пассажиров. Туроператор предлагает знакомство как с Чеченской Республикой, так и другими регионами Северного Кавказа - Дагестаном, Северной Осетией и Ингушетией.