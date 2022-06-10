Первый туристический чартер прилетел в Грозный

"В конце мая в ходе рабочей поездки в Чечню подписали соглашения сразу с двумя федеральными туроператорами, и вот сегодня первый туристический чартер из Москвы приземлился в аэропорту Грозного. Чечня — настоящая жемчужина Кавказа. Грозный — один из самых современных городов России с развитой инфраструктурой, отличными гостиницами, кафе, ресторанами и одновременно с очень ярким национальным колоритом. Чечня - это и богатая культура, история, кухня, природа", — написала Догузова.