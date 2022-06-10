Рязань вошла в топ-10 автомобильных направлений для туризма

В ходе исследований были проанализированы билеты с датами поездки с 9 по 12 июня. Оказалось, что средний чек за билет на автобус по России в указанный период составил 1 404 рубля в одну сторону, а за рубеж — 2 491 рубль. Примерно 80% бронирований совершается по России и лишь 20% — по зарубежным направлениям.
Наибольшее количество поездок на автобусах планируется между Москвой и Санкт-Петербургом. Второе место по востребованности занимает направление «Москва — Ростов-на-Дону». Замыкает тройку лидеров направление «Москва – Симферополь». В десятку популярных маршрутов входит также направление «Москва – Рязань».