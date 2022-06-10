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47 минут назад

Какие авиакомпании летают из России за границу и куда сейчас можно отправиться кроме Турции?

Новый Омск

Уже не первый месяц небо на Россией закрыто для бортов многих иностранных перевозчиков, европейское воздушное пространство в свою очередь не доступно для самолетов РФ.

Какие авиакомпании летают из России за границу: список
Фото: Новый ОмскНовый Омск

Тем не менее, более десятка авиакомпаний (как российских, так и зарубежных) продолжают выполнять регулярные рейсы из РФ и обратно. Многие при этом летают в крупные международные хабы, откуда легко отправиться в любом нужном для путешественника направлении. На карточках мы собрали информацию о российских перевозчиках, на рейсах которых все еще можно улететь за границу.

Новый Омск
Новый Омск
Новый Омск
Новый Омск
Новый Омск
Новый Омск
Новый Омск
Новый Омск
Новый Омск

А вот список зарубежных авиакомпаний, которые выполняют рейсы из России и обратно (по информации сервиса путешествий tutu.ru на 9.06. 2022 г.):

  • Белавиа — Белоруссия (Минск)
  • Armenia — Армения (Ереван)
  • Avia Air Traffic — Кыргызстан (Бишкек и Ош)
  • AZAL (с 15 июня) — Азербайджан (Баку)
  • Buta Airways (с 15 июня) — Азербайджан (Баку)
  • Flyone Armenia — Армения (Ереван)
  • Qazag — Казахстан (Нур-Султан)
  • Qanot Sharq — Узбекистан (Ташкент)
  • SCAT — Казахстан (Шымкент)
  • Somon Air — Таджикистан (Душанбе)
  • Uzbekistan Airways — Узбекистан (Ташкент, Андижан, Бухара, Самарканд, Ургенч, Нукус, Наманган)
  • Air Algerie — Алжир (Алжир)
  • Air Arabia — ОАЭ (Шарджа)
  • Air Serbia — Сербия (Белград)
  • AnadoluJet —Турция (Анкара)
  • Ariana Afghan Airlines — Афганистан (Кабул)
  • Conviasa — Венесуэла (Каракас)
  • Corendon Airlines — Турция (Анталья)
  • EgyptAir — Египет (Каир)
  • El Al Israel Airlines — Израиль (Тель-Авив)
  • Emirates Airline — ОАЭ (Дубай)
  • Ethiopian Airlines (с 23 июня) — Эфиопия (Аддис-Абеба)
  • Etihad Airways — ОАЭ (Абу-Даби)
  • FlyDubai — ОАЭ (Дубай)
  • Fly Jordan Airlines (с 26 июня) — Иордания (Амман)
  • Gulf Air — Бахрейн (Бахрейн-Айленд)
  • Iraqi Airways — Ирак (Багдад)
  • Mahan Air — Иран (Тегеран)
  • Mongolian Airlines — Монголия (Улан-Батор)
  • Pegasus Airlines — Турция (Стамбул, Анталья)
  • Qatar Airways — Катар (Доха)
  • Royal Air Maroc — Марокко (Касабланка)
  • Royal Jordanian — Иордания (Амман)
  • Turkish Airlines — Турция (Стамбул, Анталья, Даламан)
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