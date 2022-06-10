Какие авиакомпании летают из России за границу: список

Уже не первый месяц небо на Россией закрыто для бортов многих иностранных перевозчиков, европейское воздушное пространство в свою очередь не доступно для самолетов РФ.

Тем не менее, более десятка авиакомпаний (как российских, так и зарубежных) продолжают выполнять регулярные рейсы из РФ и обратно. Многие при этом летают в крупные международные хабы, откуда легко отправиться в любом нужном для путешественника направлении. На карточках мы собрали информацию о российских перевозчиках, на рейсах которых все еще можно улететь за границу.