Высокий турсезон в Крыму начнется только в середине лета

Высокий туристический сезон в республике Крым в этом году начнется не раньше середины июля. Только к этому моменту на полуостров ожидается массовый турпоток. Об этом в пятницу журналистам рассказали в правительстве Севастополя.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Регион открыт для туристов, есть все предпосылки для успешного сезона. Но допускаем, что начало высокого турсезона сдвинется к середине лета», — пояснили чиновники.

В самом Севастополе ожидают, что в 2022-м город посетят не менее 300 тыс. отдыхающих, что вполне сопоставимо с показателями прошлого года. Сейчас в городе для приема туристов открыто 188 отелей, а общий номерной фонд гостиничного сектора, с учетом мест в санаториях и гостевых домах, достигает 7 тысяч.

Отметим, что факт сдвига старта турсезона подтверждают и туроператоры. По словам представителей турбизнеса, акция «раннего бронирования» оказалась не столь популярна, как в предыдущие годы, и спрос на отдых в Крыму начал расти только в преддверии летнего периода. Соответственно, турпоток на полуостров действительно начнет восстанавливаться лишь через несколько недель.