Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
1 час назад

Высокий турсезон в Крыму начнется только в середине лета

TourDom

Высокий туристический сезон в республике Крым в этом году начнется не раньше середины июля. Только к этому моменту на полуостров ожидается массовый турпоток. Об этом в пятницу журналистам рассказали в правительстве Севастополя.

Высокий турсезон в Крыму начнется только в середине лета
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«Регион открыт для туристов, есть все предпосылки для успешного сезона. Но допускаем, что начало высокого турсезона сдвинется к середине лета», — пояснили чиновники.

В самом Севастополе ожидают, что в 2022-м город посетят не менее 300 тыс. отдыхающих, что вполне сопоставимо с показателями прошлого года. Сейчас в городе для приема туристов открыто 188 отелей, а общий номерной фонд гостиничного сектора, с учетом мест в санаториях и гостевых домах, достигает 7 тысяч.

Отметим, что факт сдвига старта турсезона подтверждают и туроператоры. По словам представителей турбизнеса, акция «раннего бронирования» оказалась не столь популярна, как в предыдущие годы, и спрос на отдых в Крыму начал расти только в преддверии летнего периода. Соответственно, турпоток на полуостров действительно начнет восстанавливаться лишь через несколько недель.

В связи с ситуацией в Украине Росавиация с конца февраля ограничила работу нескольких южных аэропортов России, в том числе и Симферополя. Сейчас туристы добираются в Крым, в основном, на поездах, а также автобусах и личном автотранспорте. Тем не менее, наземный трафик не может покрыть дефицит авиасообщения.

Новости путешествий,Росавиация,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители