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1 час назад

Число посетивших Грузию российских туристов выросло за год почти в 4,5 раза

Мир24

В январе-мае 2022 года Грузию посетили 156,9 тысячи граждан России, за год показатель вырос на 443,3%, однако все еще на 70,9% меньше, чем в допандемийном 2019 году, сообщает Sputnik со ссылкой на данные Национальной администрации туризма закавказской республики.

Россияне стали ездить в Грузию в 4,5 раза чаще
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

По данным ведомства, за пять месяцев 2022 года число международных путешественников в стране выросло на 257,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В общей сложности страну посетили 1,2 млн путешественников из-за рубежа, что ниже чем до пандемии на 60,5%.

Национальная администрация туризма отмечает, что наибольшее число визитов в Грузию в январе-мае 2022 года осуществили граждане Турции – почти 200 тысяч визитов.

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