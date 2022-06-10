Россияне стали ездить в Грузию в 4,5 раза чаще

В январе-мае 2022 года Грузию посетили 156,9 тысячи граждан России, за год показатель вырос на 443,3%, однако все еще на 70,9% меньше, чем в допандемийном 2019 году, сообщает Sputnik со ссылкой на данные Национальной администрации туризма закавказской республики.

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По данным ведомства, за пять месяцев 2022 года число международных путешественников в стране выросло на 257,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В общей сложности страну посетили 1,2 млн путешественников из-за рубежа, что ниже чем до пандемии на 60,5%.