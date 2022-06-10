Длинные выходные на День России: сколько дней будем отдыхать

В первом месяце лета россиян ожидают очередные «мини» каникулы. Как будем отдыхать в июне 2022 года, на какой день недели приходится праздник День России, а также будет ли официальный перенос праздничного дня на рабочий. BFM-Новосибирск публикует полный график рабочих и выходных дней в июне 2022 года.

В связи с празднованием Дня России выходные дни продлятся три дня: россияне будут отдыхать с 11 по 13 июня включительно. Согласно производственному календарю на 2022 год, следующая рабочая неделя будет четырехдневной.

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Сколько дней отдыхают россияне в честь Дня России 12 июня в 2022 году

День России празднуется 12 июня так как в этот день в 1990 году I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Изначально праздник назывался День принятия декларации о государственном суверенитете России, а в 2002 году он официально стал Днем России.

Минтруд РФ утвердил в июне следующий график рабочих и выходных дней. Всего в июне 2022 года будет 9 выходных дней:

4 и 5 июня, суббота, воскресенье — календарные выходные дни; 11 июня, суббота — календарный выходной день; 12 июня, воскресенье — выходной день, официальный праздник День России; 13 июня, понедельник — выходной день, так как это перенос праздничного дня; 18 и 19 июня, суббота, воскресенье — календарные выходные дни; 25 и 26 июня, суббота, воскресенье — последние выходные месяца.

Перенос выходного дня в июне 2022 года

Согласно статье 112 Трудового Кодекса РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

В июне 2022 году россияне, которые работаю по 5-ти или 6-ти дневной рабочей неделе, будут отдыхать три дня подряд: 11, 12 и 13 июня.

«В 2022 году нерабочие праздничные дни 1 мая и 12 июня совпадают с выходными днями (воскресенье). Следовательно, эти выходные дни переносятся на следующие после праздничных рабочие дни: на понедельники 2 мая и 13 июня», — говорится в производственном календаре.

Как нерабочие дни могут повлиять на зарплату россиян

В Роструде рассказали, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

«В случае, если оклад не установлен, например, работникам со сдельной оплатой труда, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом», — сообщают в ведомстве.

Все длинные выходные в России в честь праздников в 2022 году — календарь

В России следующие нерабочие праздничные дни ожидаются в начале ноября. Россияне будут отдыхать по случаю празднования Дня народного единства.