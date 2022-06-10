В Японии отловили угрожавших самолетам черепах

Власти токийского аэропорта Нарита с начала апреля отловили в зоне взлетно-посадочных полос (ВПП) около 150 черепах, которые, как утверждают эксперты, серьезно угрожали безопасности полетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Asahi.

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По словам специалистов, черепах с твердым панцирем может затянуть в турбину самолета, что грозит серьезными инцидентами.

Отмечается, что в сентябре прошлого года полеты в аэропорту Нарита пришлось временно приостановить из-за появления на взлетно-посадочной полосе черепахи длиной 30 сантиметров. Отлавливали их там и в нынешнем году — в апреле и в мае, — несмотря на установленные вдоль ВПП стационарные ловушки.