В Японии отловили угрожавших самолетам черепах

Власти токийского аэропорта Нарита с начала апреля отловили в зоне взлетно-посадочных полос (ВПП) около 150 черепах, которые, как утверждают эксперты, серьезно угрожали безопасности полетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Asahi.
По словам специалистов, черепах с твердым панцирем может затянуть в турбину самолета, что грозит серьезными инцидентами.
Отмечается, что в сентябре прошлого года полеты в аэропорту Нарита пришлось временно приостановить из-за появления на взлетно-посадочной полосе черепахи длиной 30 сантиметров. Отлавливали их там и в нынешнем году — в апреле и в мае, — несмотря на установленные вдоль ВПП стационарные ловушки.
При этом черепахи нет относятся к животному миру Японии, их завезли из Америки и Африки для продажи в зоомагазинах.