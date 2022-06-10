В России начнет действовать новая льгота для путешественников

Туристические фирмы, которые занимаются организацией путешествий в столицу, получат субсидии. В базовом варианте размер компенсации составит по тысяче рублей за туриста в возрасте от 55 лет. Будут считаться поездки, совершенные с июня и до конца августа.

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Если турист провел в путешествии больше времени, посетил много культурных мероприятий и останавливался в гостинице более высокого класса, то сумма компенсации тоже будет увеличена, сообщает PRIMPRESS.