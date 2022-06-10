Россияне раскупили все билеты на поезда в Крым

Купить билет на поезд в Крым без пересадок сейчас почти невозможно, заявили туроператоры и перевозчики. Из-за начала лета и сезона отпусков россияне разобрали все места до конца июля. Власти Крыма уже запускают новые поезда и маршруты, а отели предлагают скидки в 50% для всех, кто приедет на личном автомобиле. В Министерстве курортов и туризма Крыма заявили, что ожидают принять в 2022 году больше туристов, чем обычно.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Из-за приостановленных полётов в Крым на железную дорогу обрушился колоссальный поток туристов, рассказали в турагентствах. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что билеты на прямые маршруты раскупили до конца июля. Сейчас добраться до Крыма на поезде можно только с пересадкой в Анапе или Краснодаре.

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» заявил, что между материком и полуостровом ходят 16 пар поездов и три прицепные группы. И хоть загрузка составляет почти 100%, на ближайшие 3 месяца есть 150 000 доступных мест. К тому же 10% пассажиров в итоге сдают билеты. А с 27 июня откроется маршрут из Москвы в Керчь, что увеличит количество свободных мест.

По словам министра туризма республики Вадима Волченко, 70–80% путешественников предпочитают добираться до Крыма на собственных автомобилях. Теперь доехать можно не только по Крымскому мосту — 7 июня между Крымом и Россией открылось автосообщение по материку.

Для автолюбителей отельеры предлагают скидки до 50%. В обычных обстоятельствах средняя стоимость места в гостинице достигает 2500–2600 рублей, а россияне в основном ездят на 10–11 дней, поэтому отдых на курорте им обычно обходится в 50 000 рублей.