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1 час назад

Названы самые популярные регионы России для хайкинга

Lenta.ru

Отечественные путешественники назвали самые востребованные регионы России для хайкинга. О предпочтениях туристов свидетельствуют результаты опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Названы самые популярные регионы России для хайкинга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно полученным данным, 33 процента россиян для горных походов выбрали Крым.

«Более тридцати процентов опрошенных отметили горные маршруты и тропы в Крыму как самые живописные и интересные для хайкинга»,

— рассказали в пресс-службе сервиса.

Второе место по популярности занял Алтайский край, который рекомендуют 27 процентов респондентов. «Бронзу» разделили турмаршруты Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В топ-10 рейтинга также вошли Краснодарский край и Камчатский край (по семь процентов), Башкирия и Карелия (по четыре процента), Красноярский край, Кемеровская область и Северная Осетия (по два процента).

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