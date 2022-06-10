Отдых в плюс: Путин поручил вдвое повысить кешбэк за туры на Дальний Восток

Ранее максимальный размер кешбэка составлял 20 тыс. руб. Теперь его повысили до 40 тыс. руб., документ с соответствующим поручением опубликован на сайте Кремля.

Стоит отметить, что средства будут возвращать при покупке туров пока только на Дальний Восток. В документе сказано:

- Предусмотреть увеличение до 40 тыс. руб. предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа.

Напомним, программу кешбэка при оплате туристических поездок по России создали с целью развития внутреннего туризма ещё в августе 2020 года. Любой желающий может принять участие в программе, зарегистрировавшись на сайте и оплатив путевку, купленную у оператора, картой "Мир" в течение определенного срока. После этого на карту автоматически вернется 20 % стоимости поездки.