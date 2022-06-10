Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
47 минут назад

Отдых в плюс: Путин поручил вдвое повысить кешбэк за туры на Дальний Восток

СОВАиещё 1

Ранее максимальный размер кешбэка составлял 20 тыс. руб. Теперь его повысили до 40 тыс. руб., документ с соответствующим поручением опубликован на сайте Кремля.

Отдых в плюс: Путин поручил вдвое повысить кешбэк за туры на Дальний Восток
Фото: СОВАСОВА

Стоит отметить, что средства будут возвращать при покупке туров пока только на Дальний Восток. В документе сказано:

- Предусмотреть увеличение до 40 тыс. руб. предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа.

Напомним, программу кешбэка при оплате туристических поездок по России создали с целью развития внутреннего туризма ещё в августе 2020 года. Любой желающий может принять участие в программе, зарегистрировавшись на сайте и оплатив путевку, купленную у оператора, картой "Мир" в течение определенного срока. После этого на карту автоматически вернется 20 % стоимости поездки.

Новости путешествий,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители