Из Москвы в Калининград полетят недорогие чартерные рейсы

Из Москвы в Калининградскую область с 1 августа стартуют чартерные перелеты. В телеграм-канале Ростуризма уточнили, что список направлений, куда можно недорого улететь, увеличился до 12 направлений.

Глава Ростуризма Зарина Догузова уточнила, что основная задача чартерной программы – формировать удобные, полностью готовые под ключ туры. При этом их стоимость порой в полтора-два раза ниже рыночной. Этого удалось добиться с помощью субсидирования половины стоимости фрахта таких самолетов за счет средств федерального бюджета.