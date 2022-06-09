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1 час назад

Из Москвы в Калининград полетят недорогие чартерные рейсы

РИА "ФедералПресс"

Из Москвы в Калининградскую область с 1 августа стартуют чартерные перелеты. В телеграм-канале Ростуризма уточнили, что список направлений, куда можно недорого улететь, увеличился до 12 направлений.

Из Москвы в Калининград полетят недорогие чартерные рейсы
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«С 1 августа открываются чартерные туры в Калининградскую область», – говорится в сообщении.

Глава Ростуризма Зарина Догузова уточнила, что основная задача чартерной программы – формировать удобные, полностью готовые под ключ туры. При этом их стоимость порой в полтора-два раза ниже рыночной. Этого удалось добиться с помощью субсидирования половины стоимости фрахта таких самолетов за счет средств федерального бюджета.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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