Почти все билеты в Турцию до середины лета распроданы

Эксперты туриндустрии предупредили россиян о дефиците авиабилетов на турецкие курорты. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным компании «Интурист», путешественники раскупили почти все блоки мест на рейсах Turkish Airlines до середины лета. Уточняется, что с аналогичной ситуацией столкнулись и другие туроператоры.

Как пояснили эксперты, Турция стала дефицитным направлением из-за закрытия других популярных стран и сокращения полетной программы. Сейчас объем авиаперевозки между странами находится на уровне 55 процентов от допандемийных показателей.

«При этом туристов не волнуют даже выросшие цены — в условиях дефицита они готовы покупать путевки по любым ценам»,

— добавили в АТОР.