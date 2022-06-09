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1 час назад

Россияне раскупили почти все билеты в Турцию до середины лета

Lenta.ru

Эксперты туриндустрии предупредили россиян о дефиците авиабилетов на турецкие курорты. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Почти все билеты в Турцию до середины лета распроданы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным компании «Интурист», путешественники раскупили почти все блоки мест на рейсах Turkish Airlines до середины лета. Уточняется, что с аналогичной ситуацией столкнулись и другие туроператоры.

Как пояснили эксперты, Турция стала дефицитным направлением из-за закрытия других популярных стран и сокращения полетной программы. Сейчас объем авиаперевозки между странами находится на уровне 55 процентов от допандемийных показателей.

«При этом туристов не волнуют даже выросшие цены — в условиях дефицита они готовы покупать путевки по любым ценам»,

— добавили в АТОР.

Ранее в АТОР заявили, что Анталья по итогам 2022 года может потерять 2,5 миллиона российских туристов (45 процентов) по сравнению с аналогичными показателями 2019 года. По данным специалистов, с января по май текущего года в Анталью прибыли 367,8 тысячи соотечественников, что на 70,6 процента меньше, чем в допандемийный период.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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