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1 час назад

«Уральские авиалинии» увеличат число рейсов из Москвы на курорты

TourDomиещё 2

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила об увеличении и расширении своих полетных программ из Домодедово по курортным направлениям в летнем сезоне. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба перевозчика.

«Уральские авиалинии» увеличат число рейсов на курорты
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, в Сочи «Уральские авиалинии» теперь выполняют семь рейсов в неделю. Минимальная стоимость билета на вылеты во второй половине июня составляет 5,4 тыс. руб.

Также в графике авиакомпании появились ежедневные полеты в Грозный и Иркутск. Самое бюджетное предложение для любителей отдыха на Кавказе обойдется в 6 тыс. руб., а ценителям Байкала – 8 тыс. руб.

Кроме того, у «Уральских авиалиний» добавились рейсы в аэропорт Тамчы, на озеро Иссык-Куль. В Киргизию туристы могут улететь за 10 тыс. руб. При этом российские путешественники имеют возможность посещать страну без визы, не требуются и результаты ПЦР-тестов и сертификаты вакцинации против COVID-19.

«Регулярные перелеты выполняются по четвергам, пятницам и воскресеньям, а с 13 июня перевозчик планирует летать в Киргизию ежедневно», – пояснили в пресс-службе.

Наконец, авиакомпания увеличивает частоту полетов по таким направлениям, как: Екатеринбург – до 45 рейсов в неделю, Благовещенск – два ежедневных рейса, Новосибирск – ежедневные рейсы, Махачкала и Владикавказ – по 7 раз в неделю.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,
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