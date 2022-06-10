«Уральские авиалинии» увеличат число рейсов на курорты

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила об увеличении и расширении своих полетных программ из Домодедово по курортным направлениям в летнем сезоне. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба перевозчика.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В частности, в Сочи «Уральские авиалинии» теперь выполняют семь рейсов в неделю. Минимальная стоимость билета на вылеты во второй половине июня составляет 5,4 тыс. руб.

Также в графике авиакомпании появились ежедневные полеты в Грозный и Иркутск. Самое бюджетное предложение для любителей отдыха на Кавказе обойдется в 6 тыс. руб., а ценителям Байкала – 8 тыс. руб.

Кроме того, у «Уральских авиалиний» добавились рейсы в аэропорт Тамчы, на озеро Иссык-Куль. В Киргизию туристы могут улететь за 10 тыс. руб. При этом российские путешественники имеют возможность посещать страну без визы, не требуются и результаты ПЦР-тестов и сертификаты вакцинации против COVID-19.

«Регулярные перелеты выполняются по четвергам, пятницам и воскресеньям, а с 13 июня перевозчик планирует летать в Киргизию ежедневно», – пояснили в пресс-службе.