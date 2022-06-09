В Дагестане разрешили купаться впервые за много лет

Управление Роспотребнадзора по Дагестану впервые за много лет разрешило купаться в Каспийском море на пляжах, располагающихся в южной части республики. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на ведомство.

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«В этом году мы можем констатировать более удовлетворительное состояние воды в Каспии. По майским данным, пляжи южной части Дагестана попали в категорию зон, где купаться можно»,

— рассказала секретарь регионального управления Регина Гаджибалаева.

По ее словам, впервые за несколько лет микробиологические показатели в этих районах соответствуют гигиеническим нормам. В целом, согласно результатам проведенного в мае мониторинга, состояние воды в Каспийском море является неудовлетворительным только в Махачкале.