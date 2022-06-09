Эксперт перечислил топ стран ближнего зарубежья для россиян

Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму Илья Уманский сообщил, что спрос на поездки в соседние страны среди россиян вырос на 400 процентов.

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— В этом году мы видим резкий рост на этих направлениях: Узбекистан показывает у нас увеличение спроса более чем на 400 процентов относительно прошлого года, потом идет Киргизия – почти такие же показатели, 391 процент, — отметил он в комментарии НСН.

Также пользуется популярностью Азербайджан, Армения. Завершает рейтинг республика Беларусь — спрос вырос более чем на 50 процентов.

Ранее туристы рассказали, с какими ценами на жилье они столкнулись в Крыму. Самый большой поток туристов здесь ожидается в июле и августе, поэтому в настоящее время арендодатели немного снизили цены. Туристы также отметили, что в настоящее время в регионе установились комфортные условия для отдыха: нет изнуряющей жары, а вода прогрелась до 22 градусов, передает ФАН.