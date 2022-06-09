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29 минут назад

Союз туриндустрии рассказал о популярности туров для оформления банковских карт

Национальная Служба Новостей

Руководитель комитета РСТ Илья Уманский подчеркнул, что не все туристы прибегают к такому виду путешествий. Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора Алеан Илья Уманский в пресс-центре НСН рассказал, что россияне посещают ближайшие страны не только как туристы, но и для оформления банковских карт.

Заявлено о популярности туров для оформления банковских карт
Фото: nsn.fmnsn.fm

«Ближайшие соседи оказались доступны, мы видим огромное желание людей туда отправиться, в том числе в пресловутые карточные туры. У нас есть такая тенденция, что люди отправляются в ближайшие страны, чтобы себе открыть там счет зарубежным и получить карты, которые будут работать за рубежом. Не хотел бы, чтобы это воспринималось как основная цель, это не так, но существует некий поток по этому направлению»,

— отметил он.

В России стартует пилотный проект о предоставлении регионам сертификационных субсидий, заявила ранее вице-президент РСТ, руководитель Регионального совета РСТ Санаева Ольга в пресс-центре НСН.

Новости путешествий,Ольга Санаева,
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