Турецкий курорт Анталья может потерять 45% туристов из России в сравнении с 2019 годом (5,5 млн туристов) и 17% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Ожидается, что в 2022 году в Анталье отдохнут порядка 3 млн россиян с учетом регулярных рейсов из России в Турцию (по 500 рейсов в неделю). В июне на курорте могут отдохнуть около 500 тыс. туристов из РФ, на это указывает объем прибытий россиян в город.

"Падение турпотока в Анталью ни в коей мере не может означать, что "россияне расхотели отдыхать в Турции". Как раз дело обстоит ровно наоборот... на фоне почти тотально закрывшихся других пляжных стран Турция этим летом осталась вообще единственным массовым зарубежным направлением",

— говорится в сообщении АТОР.

В июне этого года на курорты Турции летают прямые рейсы восьми российских и турецких авиакомпаний из 17 городов России. Летом 2019 года количество авиакомпаний составляло 18, а рейсы были из 46 городов РФ.