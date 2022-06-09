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17 минут назад

В Таиланде назвали сроки возобновления прямого авиасообщения с Россией

Lenta.ru

В Таиланде назвали сроки возобновление авиасообщения с Россией — осенью 2022 года отечественным туристам вновь будут доступны прямые рейсы на курорты популярной пляжной страны. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Когда Таиланд возобновит прямое авиасообщение с Россией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, по словам исполнительного директора Туристического управления Таиланда (ТАТ) Титипорн Маненате, в настоящее время профильные ведомства королевства обсуждают возможность запуска прямого авиасообщения на рейсах таиландских перевозчиков из Владивостока на крыльях Air Asia, а далее из Москвы на Thai Airways.

Также специалист отметила важность налаживания работы по предоставлению отдыхающим возможности использовать в королевстве карты отечественной платежной системы «Мир».

«Это непростой процесс, требующий времени. Но мы надеемся, что в скором времени у российских туристов будет возможность расплачиваться на курортах Таиланда картами "Мир"»,

— заявила исполнительный директор ТАТ.

Ранее стало известно, что с 1 июня в Таиланде вступают новые правила въезда для иностранных путешественников. Так, Thailand Pass теперь можно получить через полтора часа после заполнения формы.

Новости путешествий,НСПК,Ассоциация туроператоров России,
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