Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
34 минуты назад

Курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке все-таки откроется для туристов

TourDomиещё 1

Курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, который был закрыт из-за проблем с карстовыми провалами, возобновляет свою работу. Туристов здесь начнут принимать уже через 1,5 недели. Об этом объявила администрация объекта.

Курорт «Соленые озера» откроется для туристов
Фото: TourDomTourDom

«20 июня курорт местного значения "Соленые озера" начинает свою работу. С 10 июня приглашаем предпринимателей, желающих работать на курорте, к заключению договоров»,

– говорится в сообщении.

Отметим, что еще в начале мая туроператоров и турагентов попросили приостановить продажу туров в Соль-Илецк, а местным гостиницам – отказывать туристам в бронировании. На курорте обнаружили карстовые провалы, которые подмывались озерами и угрожали безопасности отдыхающих.

В итоге предприниматели, работающие в Соль-Илецке, даже обратились к губернатору Оренбуржья, чтобы решить проблему. Перспектива остаться без работы в высокий сезон турбизнес не устраивала. Спустя месяц власти объявили, что разобрались в ситуации и курорт снова готов принимать отпускников.

Ранее на природном объекте уже возникали подобные инциденты. В 1970-х одно из озер фактически ушло под землю. Вместо него образовалась лишь воронка с грунтом, покрытым солеными кристаллами. На восстановление водоема ушло около 10 лет.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители