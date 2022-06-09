Курорт «Соленые озера» откроется для туристов

Курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, который был закрыт из-за проблем с карстовыми провалами, возобновляет свою работу. Туристов здесь начнут принимать уже через 1,5 недели. Об этом объявила администрация объекта.

Фото: TourDom TourDom

«20 июня курорт местного значения "Соленые озера" начинает свою работу. С 10 июня приглашаем предпринимателей, желающих работать на курорте, к заключению договоров»,

– говорится в сообщении.

Отметим, что еще в начале мая туроператоров и турагентов попросили приостановить продажу туров в Соль-Илецк, а местным гостиницам – отказывать туристам в бронировании. На курорте обнаружили карстовые провалы, которые подмывались озерами и угрожали безопасности отдыхающих.

В итоге предприниматели, работающие в Соль-Илецке, даже обратились к губернатору Оренбуржья, чтобы решить проблему. Перспектива остаться без работы в высокий сезон турбизнес не устраивала. Спустя месяц власти объявили, что разобрались в ситуации и курорт снова готов принимать отпускников.