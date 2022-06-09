С июня увеличится количество рейсов в Турцию

8 июня туроператоры подтвердили редакции TourDom информацию о запуске новой программы в Турцию из Новосибирска и Красноярска и о расширении полетов в Анталью и Даламан из Москвы.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Все согласования авиакомпанией AZUR Air получены, и рейсы точно состоятся»,

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— сообщили в «Интуристе».

На сайтах этого туроператора появились рассчитанные цены с вылетом из Новосибирска с 13 июня, а на сайте Coral Travel — из Красноярска с 14-го.

Ранее единственным зарубежным направлением для пляжного отдыха, доступным жителям Новосибирска, были Эмираты на рейсах flydubai. Чтобы улететь в Турцию туристам приходилось лететь через Москву, пользуясь единым билетом «Аэрофлота»: парадоксально, но такой тур выходил дешевле, чем с вылетом из Омска. В Красноярске рейсов на зарубежные курорты не было.

Долгожданную турецкую программу из Толмачево организует ANEX Tour. Туры с этим перелетом формируют также Coral Travel, Pegas Touristik, «Интурист». Возможно к ним присоединятся и местные компании. AZUR Air будет летать в Анталью трижды в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Тур на неделю с проживанием в 3* отеле (Atalla Hotel) с завтраками можно приобрести за 121 тыс. руб. на двоих. Отдых в «пятерке» на «все включено» обойдется как минимум от 136 тыс. руб. (Andriake Beach Club).

Рейсы из Красноярска в Анталью запланированы авиакомпанией дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Стоимость тура на 9 ночей у туроператора Coral Travel начинается от 106 тыс. руб. на двоих, с размещением в 3* отеле. В 5* можно отдохнуть как минимум за 115 тыс. руб. Туры с этим перелетом предложат также ANEX Tour и Pegas Touristik.

AZUR Air расширит и перевозку из Москвы. Вылеты в Даламан с 10 июня будут выполняться из Внуково с частотой два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Туры предложат своим туристам названные выше туроператоры. Стоимость недельного турпакета на 17 июня с размещением в 3* отеле Мармариса у компании «Интурист» начинается от 96 тыс. руб. на двоих с учетом топливных доплат, в 4* - от 102 тыс. руб. В 5* можно отдохнуть за 115 тыс. руб. (L Hotel Sarigerme на завтраках). Отметим, что опубликованные цены выглядят более привлекательными по сравнению с прайсами на туры с перелетом Turkish Airlines. Например, тур в 3* отель предлагается за 178 тыс. руб. на двоих, в 5*-ный, указанный выше – за 270 тыс.