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39 минут назад

В 2021 году пострадало на 24% больше багажа, чем прежде

TURIZM.RU

Согласно новому исследованию компании SITA, занимающейся авиационными технологиями, количество задержанных, поврежденных, потерянных или украденных единиц багажа увеличилось на 24 процента. Этому способствовало увеличение числа международных рейсов. Получается, что в общей сложности 4,35 чемодана на тысячу пассажиров были неправильно обработаны по всему миру.

В 2021 году пострадало на 24% больше багажа, чем прежде
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Исследование показало: подавляющее большинство проблемных случаев с багажом связано с задержками доставки — 71 процент. Ситуация объясняется ростом числа дальнемагистральных рейсов со стыковками — на международных маршрутах шансов не найти свой чемодан на багажной ленте по прилете примерно в 4,7 раз больше, чем на внутренних.

Из всего неправильно обработанного багажа в 2021 году на потерянные и украденные вещи приходится 6 процентов всех проблем, в то время как на поврежденный багаж — 23 процента.

В случае любых неприятностей с багажом пассажирам следует немедленно сообщить об этом — специальные стойки Lost and Found, как правило, находятся прямо напротив лент транспортеров. Там понадобится багажная квитанция, которую выдают на регистрации и чаще всего приклеивают к билету. Для ускорения процесса полезно иметь фотографии своих чемоданов, чтобы показать их сотрудникам аэропорта, а также знать марку, размер и цвет каждого пропавшего предмета.

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