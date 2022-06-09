Власти Индии приказали снимать с рейсов пассажиров без масок

Власти Индии приказали снимать с авиарейсов пассажиров без масок. Об этом говорится в опубликованном Главным управлением гражданской авиации документе, передает РИА «Новости».

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«Авиакомпания должна обеспечить, чтобы в случае, если какой-либо пассажир не соблюдает вышеуказанные инструкции даже после неоднократных предупреждений, он или она были удалены из самолета, если это необходимо, до вылета», – говорится в заявлении.

Если пассажир во время полета неоднократно нарушает протоколы поведения при COVID-19, в частности отказывается надевать маску, то он будет рассматриваться как «недисциплинированный пассажир». Управление гражданской авиации дает право запрещать таким пассажирам полеты на определенный период времени.

Кроме того, документ обязывает силы безопасности аэропортов и полицию усилить контроль, не позволяя никому входить в здания без средств защиты.

«Кроме того, операторы аэропортов должны взимать штрафы с лиц, нарушающих протоколы COVID-19, в соответствии с государственными постановлениями с помощью местной полиции и органов безопасности», – уточняется в документе.

Новые правила приняли на фоне роста числа заболевших COVID-19 в Индии. Так, 8 июня стало известно о 5,2 тыс. новых заболевших при 3,3 тыс. выздоровевших. Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Так, с марта 2020 года в стране заболели всего 43,1 млн человек, выздоровели – 42,6 млн, а умерли более 524 тыс. человек.