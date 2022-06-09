Авиакомпания IndiGo первой сократила расход воды в полете

Авиакомпания IndiGo успешно провела испытания нового крана для подачи воды на 200 рейсах, что позволило снизить ее потребление на 5,4 литра в час. При средней продолжительности «испытательных» полетов 138 минут перевозчик экономил 12,42 литра воды за рейс.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

В сегодняшнем расписании IndiGo значится 1 500 ежедневных рейсов со средней продолжительностью полета 98 минут. Таким образом новая установка сократит потребление воды на 8,82 литра за полет, что в целом составляет 13 230 литров экономии в сутки.

Согласно пресс-релизу компании, эта модификация также решит проблему ограничения воды по весу на длительных перелетах. Меньший объем жидкости на борту, то есть меньшая общая масса, будет способствовать экономии топлива во время полетов, сокращая выбросы углекислого газа на 930,75 кг CO2/м3 в год.