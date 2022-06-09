Комиссия 25% при продаже речных круизов – это реально

В этом сезоне отмечается особенный интерес к круизам по России и со стороны опытных туристов, и со стороны новичков в таком виде отдыха. Так, на некоторых рейсах процент круизных новичков достигал до 50%.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Большинство из новых туристов обращается именно к небольшим агентствам, и для этих компаний наступает золотая пора. Поэтому агенту важно уметь привлечь разнообразием предложений, качеством продукта, дополнительными скидками и т. д. Круизный центр «Инфофлот» как крупнейший агрегатор предлагает одну из самых больших баз круизов – более 3500 вариантов по России от максимального числа круизных операторов, а также отличные варианты зарубежных круизов.

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Чтобы агентам, которые ранее не работали с круизами по России, было проще сориентироваться на этом рынке, погрузиться в продукты разных операторов, «Инфофлот» бесплатно обучает агентов всем тонкостям круизов с нуля и предлагает отличные условия сотрудничества.

Работа с «Инфофлотом» дает агентам важные преимущества

– Агенты получают высокую комиссию – от 10%. А это при средней стоимости путевки на 2 туристов около 100 тыс. руб. действительно позволяет отлично зарабатывать.

– Вы оперативно получаете необходимую консультационную поддержку, хорошее погружение в продукт от экспертов, которые успешно преодолели не один кризис и готовы помочь это сделать любому агенту.

– Для агентов действует система единого договора по продуктам всех операторов, и все процессы проходят через личный кабинет.

– Для всех желающих агентов предоставляются бесплатные эффективные инструменты для продаж. Например, это обучающие вебинары, поисковой модуль, возможность создания индивидуальных промоматериалов.

В июне при бронировании круизов через «Инфофлот» агент может получить комиссию до 25% по специальным рейсам. К ним относятся:

– 7-дневный круиз из Нижнего Новгорода с посещением Казани с 9 по 15 июня на теплоходе «Александр Бенуа»;

– круиз на Соловецкие острова с 21 июня по 1 июля на теплоходе «Северная сказка»;

– круизы выходного дня: с 1 по 3 июля на теплоходе «Лунная соната» и с 1 по 4 июля на теплоходе «Дмитрий Фурманов»;

– уникальный экспедиционный круиз по Байкалу с 4 по 10 июля.

Максимально оперативно получать информацию о таких уникальных предложениях для агентов можно в специальном телеграм-канале. Там же вы сможете получать важную информацию о круизах, предстоящих вебинарах, а также промоматериалы и полезные советы по продуктам и продажам.