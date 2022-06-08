Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+29° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
53 минуты назад

Цена на отдых в Крыму снизилась

Диана Товсепова

Эксперты в туротрасли сообщили о снижении стоимости путевок в Крым. Об этом сообщил портал «Турдом».

Цены на отдых в Крыму снизились
Фото: PxherePxhere

Так, цены на отдых на полуострове на 10-15% снизились по сравнению с 2021 годом.

«Большинство объектов сейчас загружено менее чем наполовину, у нас по-прежнему много отмен... поэтому многие вынужденно опускают тарифы», — рассказал TourDom.ru один из отельеров.

В частности, отдохнуть вдвоем неделю в оздоровительном комплексе «Маяк» в Феодосии можно по стоимости от 22 тысяч рублей. При этом отдых в трехзвездочной гостинице «Москва» в Алуште будет стоить от 26 тысяч рублей.

В Большой Ялте отдых будет стоить дороже - двухместное размещение в трехзвездочном отеле «1001 ночь» (завтраки + спа-центр) начинается от 70 тысяч рублей, отдых в санатории «Сосновая роща» в Ялте обойдется туристам в 90 тысяч рублей.

Эксперты считают, что спрос на Крым упал потому, что добраться до него сейчас не легко. К тому же на полуострове заметно выросли цены.

«Очень выросла себестоимость, особенно подорожали продукты. Такое впечатление, что в Крым все везут с другого континента. Радуют цены только на сезонные фрукты...», — рассказал порталу TourDom.ru директор УК Happy Seasons Hotel Group Сергей Щеголев.

Ранее мы писали о ценах на отдых в Абхазии.

Новости путешествий,Сергей Щеголев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители