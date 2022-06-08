Цены на отдых в Крыму снизились

Эксперты в туротрасли сообщили о снижении стоимости путевок в Крым. Об этом сообщил портал «Турдом».

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Так, цены на отдых на полуострове на 10-15% снизились по сравнению с 2021 годом.

«Большинство объектов сейчас загружено менее чем наполовину, у нас по-прежнему много отмен... поэтому многие вынужденно опускают тарифы», — рассказал TourDom.ru один из отельеров.

В частности, отдохнуть вдвоем неделю в оздоровительном комплексе «Маяк» в Феодосии можно по стоимости от 22 тысяч рублей. При этом отдых в трехзвездочной гостинице «Москва» в Алуште будет стоить от 26 тысяч рублей.

В Большой Ялте отдых будет стоить дороже - двухместное размещение в трехзвездочном отеле «1001 ночь» (завтраки + спа-центр) начинается от 70 тысяч рублей, отдых в санатории «Сосновая роща» в Ялте обойдется туристам в 90 тысяч рублей.

Эксперты считают, что спрос на Крым упал потому, что добраться до него сейчас не легко. К тому же на полуострове заметно выросли цены.

«Очень выросла себестоимость, особенно подорожали продукты. Такое впечатление, что в Крым все везут с другого континента. Радуют цены только на сезонные фрукты...», — рассказал порталу TourDom.ru директор УК Happy Seasons Hotel Group Сергей Щеголев.