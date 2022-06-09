Танзани упростила правила въезда для россиян

Власти еще одной пляжной африканской страны — Танзании — упростили правила въезда для россиян, вакцинированных от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Уточняется, что с 7 июня республика признала российскую вакцину и отменила требование к привитым отдыхающим предоставлять результаты ПЦР-теста или других анализов по прибытии. Невакцинированные путешественники при пересечении границы по-прежнему должны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-исследования, проведенного не ранее 72 часов до вылета, а также пройти в аэропорту африканской страны экспресс-тест на антиген за свой счет. Стоимость тестирования — 30 долларов (1,8 тысячи рублей) с человека.

Также в АТОР рассказали, что цена тура на сафари в Танзании летом начинается от 127 тысячи рублей с человека на 11 дней. В сумму включен перелет, проживание, экскурсии по Занзибару и двухдневное сафари. Пляжный отдых в республике обойдется дешевле — 160 тысяч рублей на двоих на 10 ночей.