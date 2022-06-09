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1 час назад

Еще одна пляжная страна упростила правила въезда для вакцинированных россиян

Lenta.ruиещё 2

Власти еще одной пляжной африканской страны — Танзании — упростили правила въезда для россиян, вакцинированных от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Танзани упростила правила въезда для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что с 7 июня республика признала российскую вакцину и отменила требование к привитым отдыхающим предоставлять результаты ПЦР-теста или других анализов по прибытии. Невакцинированные путешественники при пересечении границы по-прежнему должны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-исследования, проведенного не ранее 72 часов до вылета, а также пройти в аэропорту африканской страны экспресс-тест на антиген за свой счет. Стоимость тестирования — 30 долларов (1,8 тысячи рублей) с человека.

Также в АТОР рассказали, что цена тура на сафари в Танзании летом начинается от 127 тысячи рублей с человека на 11 дней. В сумму включен перелет, проживание, экскурсии по Занзибару и двухдневное сафари. Пляжный отдых в республике обойдется дешевле — 160 тысяч рублей на двоих на 10 ночей.

Ранее соотечественникам назвали доступные зарубежные направления для летнего отдыха. Так, среди 53 стран, которые полностью отменили коронавирусные ограничения на въезд, прямое авиасообщение налажено с 10 из них.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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