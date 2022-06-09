Турпоток в Абзахию продолжает расти несмотря на рост цен

Из-за введенных Западом в отношении России санкций отдых в Абхазии может подорожать на 30% в этом году. Тем не менее власти республики в 2022-м ожидают доковидные показатели по турпотоку, заявил министр туризма Теймураз Хишба.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Абхазия находится в рублевой зоне, и большую часть товаров для функционирования объектов отдыха мы доставляем из РФ»,

– добавил чиновник.

Он также отметил, что в этом году уже повысилась стоимость нескольких местных экскурсий. Так, посещение некоторых достопримечательностей в Рицинском реликтовом национальном парке подорожало сразу в 2 раза.

Теймураз Хишба рассказал, что вырученные деньги пойдут на реконструкционные работы и улучшение туристической инфраструктуры на объектах показа.

По словам министра, в прошлом году Абхазия стала вторым после Турции популярным зарубежным направлением у российских туристов. Республика приняла около полутора миллионов россиян, что стало абсолютным рекордом за последние 30 лет.

Читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома» отреагировали на заявления чиновника неоднозначно. Многие отметили, что сервис в стране все-таки «хромает», нередки отключения воды и электричества, а повышение цен неоправданно.

«Абхазия с нулевым сервисом, ежедневными перебоями с водой и светом по ценам догнала и иногда перегнала Сочи»,

– комментирует пользователь с ником Nata Ya.

«Пусть лучше шведский стол нормально организуют, а то экономят при раздачах и создают очереди»,

– добавляет Влад.