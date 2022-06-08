Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+30° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

Пассажир ошибочно отсидел в тюрьме по вине авиакомпании и отомстил

Lenta.ruиещё 1

Пассажир American Airlines отсидел в тюрьме и подал в суд на авиакомпанию в отместку за ложное обвинение в краже. Об этом сообщает The New York Times.

Пассажир ошибочно отсидел в тюрьме по вине авиакомпании и отомстил
Фото: oe Raedle / Getty Imagesoe Raedle / Getty Images

По информации издания, в мае 2020 года в аэропорту Далласа произошло ограбление магазина беспошлинной торговли. Полиция выяснила, что преступник летел на борту авиакомпании American Airlines, который следовал в Неваду, поэтому обязала сотрудников авиалиний предоставить данные о всех пассажирах рейса. При этом, вопреки требованию, American Airlines назвали полиции имя только одного путешественника — Майкла Лоу (Michael Lowe).

В итоге полицейские задержали Лоу в Нью-Мексико и посадили в тюрьму через год после случившегося. Спустя 17 дней его освободили под залог. Позже мужчина нанял адвокатов, которые заставили полицию сравнить фотографии Лоу с записями с камер наблюдения в аэропорту, на которых видно человека, обокравшего магазин. Тогда все обвинения против мужчины были сняты.

После доказательства своей невиновности Лоу подал на American Airlines в суд. В иске он обвиняет авиакомпанию в халатности за ошибочную идентификацию его личности.

Ранее в июне пассажир авиакомпании JetBlue домогался сразу двух женщин во время рейса и оказался в суде за непристойное поведение. После прибытия в аэропорт лайнер встретили сотрудники правоохранительных органов, которые сразу арестовали нарушителя. При этом американец отрицает свою вину и не помнит, прикасался ли он к этим женщинам.

Новости путешествий,Майкл Лоу,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители