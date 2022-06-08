Туры на Мальдивы и Шри-Ланку в мае подешевели на 15%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Цены на туристические путевки в Индию, на Мальдивы и Шри-Ланку снизились в мае 2022 года на 14,8% по сравнению с предыдущим месяцем, путевки в ОАЭ подешевели на 13,7%, следует из данных Росстата.

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"В мае среди услуг более всего снизились цены: на путевки на отдых в отдельные страны Средней Азии (Казахстан и Узбекистан - прим. ТАСС) - на 18,6%, Южной Азии (в Индию, на Мальдивы, Шри-Ланку) - на 14,8%, ОАЭ - на 13,7%, страны Ближнего Востока (Израиль и Иорданию) - на 9,5%", - говорится в сообщении.

Путевки в Египет в мае подешевели на 7,8%, на Кипр, в Марокко и Тунис - на 7,3%, в Турцию - на 6,7%, во Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Таиланд - на 4,1%. Средняя стоимость поездки на отдых в Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию выросла на 10,1%, рассказали в Росстате.

По данным ведомства, услуги зарубежного туризма в мае подешевели на 6,6% по сравнению с апрелем текущего года, но подорожали на 47,6% по сравнению с декабрем 2021 года и на 49,4% по сравнению с маем прошедшего года.